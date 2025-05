【全國新聞】全美通報800宗麻疹病例 25年來第二高

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)發佈自今年初截至4月17日為止,全美通報了800宗麻疹病例,為25年來第二高,世界衛生組織同時警告,美國的麻疹風險為「高」。

根據CDC近日發表的數據,截至4月17日為止,美國至今共通報了800宗麻疹病例,而由1月起爆發的麻疹疫情,主要集中於疫苗接種率偏低的社區,當中新墨西哥州、奧克拉荷馬州與德州三州,佔全美病例82%。

研究人員表示,800宗病例,比起2024年通報的285宗增加約180%,當中96%患者未接種,或者未知有否接種疫苗,至今已有85人住院,3人死亡,其中48宗由國外輸入,其中44宗為美國居民。

CDC分析有多個風險因素,包括全球麻疹病例激增、部分美國地區麻疹、腮腺炎與德國麻疹的疫苗接種率,降至95%以下、加上疫情跨州擴散,導致美國麻疹持續傳播的風險上升。

同時,世界衛生組織也發出警告,美國目前面臨的麻疹傳播風險為「高」。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。