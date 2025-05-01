【全國新聞】全美通報800宗麻疹病例 25年來第二高

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心（CDC）發佈自今年初截至4月17日為止，全美通報了800宗麻疹病例，為25年來第二高，世界衛生組織同時警告，美國的麻疹風險為「高」。

根據CDC近日發表的數據，截至4月17日為止，美國至今共通報了800宗麻疹病例，而由1月起爆發的麻疹疫情，主要集中於疫苗接種率偏低的社區，當中新墨西哥州、奧克拉荷馬州與德州三州，佔全美病例82%。

研究人員表示，800宗病例，比起2024年通報的285宗增加約180%，當中96%患者未接種，或者未知有否接種疫苗，至今已有85人住院，3人死亡，其中48宗由國外輸入，其中44宗為美國居民。

CDC分析有多個風險因素，包括全球麻疹病例激增、部分美國地區麻疹、腮腺炎與德國麻疹的疫苗接種率，降至95%以下、加上疫情跨州擴散，導致美國麻疹持續傳播的風險上升。

同時，世界衛生組織也發出警告，美國目前面臨的麻疹傳播風險為「高」。

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