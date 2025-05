【全國新聞】法院頒令禁邊境巡邏隊在加州針對棕色皮膚民眾進行無證移民攔截（視頻）

【KTSF】

週二一個聯邦法院發布一項初步禁令,禁止邊境巡邏隊在加州範圍地區,針對棕色皮膚民衆進行無證移民攔截。

這項裁決是對美國公民自由聯盟(ACLU)提起的訴訟的回應,之前南加州El Centro邊境巡邏隊,1月前往中谷地區Kern縣,進行為期三天的掃蕩,在一家Home Depot停車場、一家便利店外以及果園之間的高速公路沿線,拘留了一些日工、農場工人和其他人員。

聯邦法院發出的禁止邊境巡邏人員採取類似行動,限制他們攔截人員,除非他們有合理的懷疑,認為此人違反了美國移民法。

這項初步禁令還禁止特工未有逮捕令就將人逮捕,除非他們有理由相信,此人很可能在獲得逮捕令之前逃跑。

星期一在Fresno舉行的聽證會,地方法院法官Jennifer Thursto說,邊境人員不能走到一名棕色皮膚的人面前說,給我你的移民證件。

ACLU代表美國農場工人聯合會提起訴訟,稱這些攔截行為違反了「第四修正案」,法官尚未對整個案件做出裁決,但週二批准了ACLU動議,禁止邊境巡邏隊在案件審理期間進行類似行動。

加州司法部長Bonta對此表示同意,他說這是現行法律,法官的命令也體現了現行法律。

該禁令在加州東區管轄範圍內有效,從Redding到Bakersfield中谷地區。

新聞網站CalMatters 的調查顯示,邊境巡邏隊逮捕的78人中,有77人沒有犯罪或移民記錄。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。