【全國新聞】法院頒令禁邊境巡邏隊在加州針對棕色皮膚民眾進行無證移民攔截（視頻）

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週二一個聯邦法院發布一項初步禁令，禁止邊境巡邏隊在加州範圍地區，針對棕色皮膚民衆進行無證移民攔截。

這項裁決是對美國公民自由聯盟（ACLU）提起的訴訟的回應，之前南加州El Centro邊境巡邏隊，1月前往中谷地區Kern縣，進行為期三天的掃蕩，在一家Home Depot停車場、一家便利店外以及果園之間的高速公路沿線，拘留了一些日工、農場工人和其他人員。

聯邦法院發出的禁止邊境巡邏人員採取類似行動，限制他們攔截人員，除非他們有合理的懷疑，認為此人違反了美國移民法。

這項初步禁令還禁止特工未有逮捕令就將人逮捕，除非他們有理由相信，此人很可能在獲得逮捕令之前逃跑。

星期一在Fresno舉行的聽證會，地方法院法官Jennifer Thursto說，邊境人員不能走到一名棕色皮膚的人面前說，給我你的移民證件。

ACLU代表美國農場工人聯合會提起訴訟，稱這些攔截行為違反了「第四修正案」，法官尚未對整個案件做出裁決，但週二批准了ACLU動議，禁止邊境巡邏隊在案件審理期間進行類似行動。

加州司法部長Bonta對此表示同意，他說這是現行法律，法官的命令也體現了現行法律。

該禁令在加州東區管轄範圍內有效，從Redding到Bakersfield中谷地區。

新聞網站CalMatters 的調查顯示，邊境巡邏隊逮捕的78人中，有77人沒有犯罪或移民記錄。

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