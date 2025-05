【KTSF 朱慧琪報導】

運動品牌Adidas發出警告,因應關稅,Adidas的商品將會加價。

Adidas表示,由於白宮的關稅政策,所有Adidas的產品,由包括帽至鞋的價格,預計都會上升。

Adidas行政總裁發聲明指出,即使公司第一季業績強勁,但關稅的不確定性,可能會威脅到公司在今年餘下時間的前景,Adidas分別在中國、越南和印度等國家生產和採購產品。

總統特朗普宣布由4月9日起,暫停徵收對多個國家增設的關稅3個月,但中國除外,中國目前面臨145%的進口關稅。

