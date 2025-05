【全國新聞】移民局恢復嚴格審查移民申請 發現數千宗涉及福利和移民欺詐個案（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

美國公民及移民局(USCIS)週二公佈,在特朗普第二任期首個100天,移民局恢復嚴格審查移民申請,檢查了3千多人在社交媒體的動態,發現了數千宗涉及福利,和移民欺詐的個案,並轉介予ICE移民及海關執法局執法。

移民局表示,在特朗普政府上任的頭100天裡,移民局恢復嚴格審查移民申請,識別欺詐個案,減少移民濫用人道主義計劃,和臨時保護身份留在美國,移民局並與其他機構合作,將外國暴力罪犯快速驅逐出境,以保護美國人。

根據移民局的數據,自2025年1月20日以來,移民局完成7,120份福利詐欺紀錄,在4,664筆記錄中識別出詐欺行為,移民局將合共5千多個涉及福利詐欺,和極嚴重公共安全的記錄,轉介予ICE移民及海關執法局進行刑事調查或執法。

過去100日,移民局完成2,271次工作場所的實地考察,並且檢查了3,500多名移民在社交媒體的動態。

移民局近期亦實施了外國人登記要求ARR,ARR允許移民局和其他機構追蹤外國人在美國的情況、審查他們可能的犯罪記錄,並了解他們的活動。

移民局自今年1月20日以來,已協助移民執法部門逮捕了369人,也在破獲一起大規模婚姻詐欺案,起訴了4名主謀,並逮捕了多名以假結婚移民的外國人。

移民局發言人Matthew Tragesser提醒在美國的外國人、移民律師,以及非政府組織,濫用美國移民制度的日子已經結束了,想要在美國生活和工作的外國人必須合法,否則就要離開,那些使用虛假資訊或欺騙手段,不公平地獲取移民福利的外國人,將面臨嚴重後果,包括監禁、高額罰款和驅逐出境。

但移民局沒有提及,近期一度被無理由吊銷合法身份的上千名國際學生,以及被錯誤驅逐的移民等事件。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。