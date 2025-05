【有線新聞】

美國首季國內生產總值下跌0.3%,為2022年以來首次收縮。

美國商務部公布,當地首季GDP按季下跌0.3%,跌幅高於市場預計的0.2%,分析相信這是與企業在加徵關稅措施生效前趕及入貨,導致進口飆升有關。

總統特朗普將經濟問題歸咎前總統拜登,強調與加徵關稅無關,形容這是拜登的股市,而關稅也很快會奏效,大量企業即將遷往美國,國家會迎來蓬勃發展,呼籲國民保持耐心。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。