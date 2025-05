【KTSF 張麗月報導】

由於預期最大客戶Amazon將會大量減少包裹送貨服務,聯合包裹服務公司UPS計劃今年內裁減兩萬個職位。

UPS為了節省成本開支,計劃今年裁減超過4%人手,即共削減約兩萬個職位。

UPS目前全球僱員總數約有49萬人,在超過200個國家營運,UPS去年已宣布裁員1.2萬人。

今次裁員是UPS整合旗下設施及人力資源的一部份,除了裁員之外,UPS還計劃在未來兩個月關閉73座大樓。

UPS表示,這些開源節流舉動,可以為公司今年節省35億元,從而可以令公司擴大在美國國內的營運,以增加利潤。

在今年第一季,UPS錄得的收益達215億元。

