【全國新聞】特朗普稱創下國家史上最成功的首100日 稱解決通脹等問題

美國總統特朗普形容第二個任期創下最成功的首100日,解決通脹及非法入境問題,抗衡覺醒文化,重申會奉行美國優先,讓國家再次偉大。

特朗普在慶祝上任百日的集會說,很多人都認同他再入主白宮,是國家歷史上最成功的100日,期間簽署過千條行政命令,拯救美國夢及讓美國再次偉大,形容是一場常識革命。

特朗普說:「我們正結束通脹的噩夢,這可能是國家史上最差的噩夢,讓我們的政府擺脫覺醒和跨性別的瘋狂,停止對孩子灌輸,減少數十億元的浪費、欺詐和濫用。」

特朗普又說第二個任期,驅逐大批非法入境者是標誌性成就,強調將幫派成員遞解出境,保衛國家安全,是作為總司令的義務和職責,亦兌現最大競選承諾。

他亦再次聲稱2020年大選有選舉舞弊,又指控民主黨試圖干預去年11月的大選,批評是激進且瘋狂的左翼分子,令選民對他們失去信心。

路透社最新民調顯示,特朗普的支持率維持有42%,但民眾對各項政策的支持度稍微下降,其中近6成受訪者不滿華府對通脹的處理。

