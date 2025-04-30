【全國新聞】特朗普稱創下國家史上最成功的首100日 稱解決通脹等問題

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美國總統特朗普形容第二個任期創下最成功的首100日，解決通脹及非法入境問題，抗衡覺醒文化，重申會奉行美國優先，讓國家再次偉大。

特朗普在慶祝上任百日的集會說，很多人都認同他再入主白宮，是國家歷史上最成功的100日，期間簽署過千條行政命令，拯救美國夢及讓美國再次偉大，形容是一場常識革命。

特朗普說：「我們正結束通脹的噩夢，這可能是國家史上最差的噩夢，讓我們的政府擺脫覺醒和跨性別的瘋狂，停止對孩子灌輸，減少數十億元的浪費、欺詐和濫用。」

特朗普又說第二個任期，驅逐大批非法入境者是標誌性成就，強調將幫派成員遞解出境，保衛國家安全，是作為總司令的義務和職責，亦兌現最大競選承諾。

他亦再次聲稱2020年大選有選舉舞弊，又指控民主黨試圖干預去年11月的大選，批評是激進且瘋狂的左翼分子，令選民對他們失去信心。

路透社最新民調顯示，特朗普的支持率維持有42%，但民眾對各項政策的支持度稍微下降，其中近6成受訪者不滿華府對通脹的處理。

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