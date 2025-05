【KTSF 吳倩妤報導】

總統特朗普週一簽署一項行政命令,要求商業貨車司機必須精通英語。

特朗普在3月的一項行政命令中,指定英語為美國的官方語言,所以週一他在簽署新的行政命令中表示,貨車司機的英語程度不容置疑。

根據該行政命令,貨車司機必須具備「足夠的英語閱讀和口語能力,以便與公眾交談」。

交通部長Sean Duffy稍後將發布有關英語能力測試,和執法政策的新指引,而不達標的貨車司機將無法提供服務。

特朗普聲稱,政府對商業汽車司機的英語水平一向有要求,但多年來一直沒有執行。

