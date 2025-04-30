【全國新聞】白宮澄清美國向進口的外國汽車只是徵收25%關稅

【KTSF 張麗月報導】

白宮週二澄清．美國如何向外國製造的汽車徵收入口關稅，主要是令汽車製造商無需再額外支付多重的關稅。

總統特朗普週二簽署行政命令，支持汽車業，就是美國向入口的外國汽車，只是徵收25%的入口關稅，而無需再額外徵收其他的關稅，從而可以避免汽車製造商面對多重的關稅。

白宮指這叫做「去除重疊」徵稅，即是汽車製造商可以選擇最高的關稅率，之後就無需再支付額外的，譬如鋼鋁材或中國的芬太尼關稅，這徵稅方法可以追溯到4月2日生效，即是汽車製造商可以要求拿回已經繳交的多重關稅。

聯邦商務部官員表示，汽車製造商可以支付鋼鋁材關稅或汽車入口關稅，根據稅率最高做標準來繳交，政府日後支付的任何回扣退款，將會從關稅收益中支付，不會花政府一分錢。

此外，有關汽車零件的入口關稅將於5月3日實施，也會得到補償，就是在美國最後組合的汽車，在頭一年可以獲得車價最高3.75%的零件關稅補償，第二年就獲得2.5%的補償，之後就逐步取消。

特朗普政府表示，這些對入口汽車零件關稅的改變，有助於給予汽車製造商更多時間，將供應鏈回流美國、擴大他們的廠房，和招聘更多美國工人。

貝森特說：「總統特朗普已跟國內外的汽車生產商會談，他承諾要將汽車生產回流美國，所以我們想給汽車生產商一個途徑，快速、有效率地去達成，以及盡量創造更多職位。」

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