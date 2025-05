【全國新聞】白宮澄清美國向進口的外國汽車只是徵收25%關稅

【KTSF 張麗月報導】

白宮週二澄清.美國如何向外國製造的汽車徵收入口關稅,主要是令汽車製造商無需再額外支付多重的關稅。

總統特朗普週二簽署行政命令,支持汽車業,就是美國向入口的外國汽車,只是徵收25%的入口關稅,而無需再額外徵收其他的關稅,從而可以避免汽車製造商面對多重的關稅。

白宮指這叫做「去除重疊」徵稅,即是汽車製造商可以選擇最高的關稅率,之後就無需再支付額外的,譬如鋼鋁材或中國的芬太尼關稅,這徵稅方法可以追溯到4月2日生效,即是汽車製造商可以要求拿回已經繳交的多重關稅。

聯邦商務部官員表示,汽車製造商可以支付鋼鋁材關稅或汽車入口關稅,根據稅率最高做標準來繳交,政府日後支付的任何回扣退款,將會從關稅收益中支付,不會花政府一分錢。

此外,有關汽車零件的入口關稅將於5月3日實施,也會得到補償,就是在美國最後組合的汽車,在頭一年可以獲得車價最高3.75%的零件關稅補償,第二年就獲得2.5%的補償,之後就逐步取消。

特朗普政府表示,這些對入口汽車零件關稅的改變,有助於給予汽車製造商更多時間,將供應鏈回流美國、擴大他們的廠房,和招聘更多美國工人。

貝森特說:「總統特朗普已跟國內外的汽車生產商會談,他承諾要將汽車生產回流美國,所以我們想給汽車生產商一個途徑,快速、有效率地去達成,以及盡量創造更多職位。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。