【全國新聞】Santa Clara縣與舊金山等地方政府告聯邦政府 矛頭直指政府效率部

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府又再度面臨訴訟，這次Santa Clara縣與舊金山（三藩市）聯同多個地方政府向聯邦政府提告，矛頭直指由馬斯克領導的政府效率部。

特朗普在2月11日簽署一項行政命令，要求各聯邦機構與DOGE合作，縮編人力、限制招聘，Santa Clara縣與舊金山聯同多個地方政府提出控告。

訴訟指出，除非國會授權，否則總統根本無權單方面進行如此大規模的政府重組，這是違憲地重組聯邦機構，大規模裁員削弱重要公共服務。

目前已有衛生與民生服務部計劃裁員1萬人，小企業署也預計縮減近半人力，即使效率部宣稱，已替納稅人省下1600億元，但有非牟利組織估計，重新聘回誤裁人員，與支付留職工資，反而會花掉1350億元。

當中包括國家海洋暨大氣總署（NOAA）等重要單位也受到影響，引發地方政府不滿，因他們仰賴這些單位提供天氣預警與其它服務。

這宗訴訟也延續了近期地方政府與特朗普政府的法律戰，雙方對庇護城市政策，與出生公民權也已有多宗訴訟纏訟中。

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