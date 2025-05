【全國新聞】Santa Clara縣與舊金山等地方政府告聯邦政府 矛頭直指政府效率部

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府又再度面臨訴訟,這次Santa Clara縣與舊金山(三藩市)聯同多個地方政府向聯邦政府提告,矛頭直指由馬斯克領導的政府效率部。

特朗普在2月11日簽署一項行政命令,要求各聯邦機構與DOGE合作,縮編人力、限制招聘,Santa Clara縣與舊金山聯同多個地方政府提出控告。

訴訟指出,除非國會授權,否則總統根本無權單方面進行如此大規模的政府重組,這是違憲地重組聯邦機構,大規模裁員削弱重要公共服務。

目前已有衛生與民生服務部計劃裁員1萬人,小企業署也預計縮減近半人力,即使效率部宣稱,已替納稅人省下1600億元,但有非牟利組織估計,重新聘回誤裁人員,與支付留職工資,反而會花掉1350億元。

當中包括國家海洋暨大氣總署(NOAA)等重要單位也受到影響,引發地方政府不滿,因他們仰賴這些單位提供天氣預警與其它服務。

這宗訴訟也延續了近期地方政府與特朗普政府的法律戰,雙方對庇護城市政策,與出生公民權也已有多宗訴訟纏訟中。

