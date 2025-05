【全國新聞】移民律師指司法部新準則擴展ICE權限 學生簽證被撤銷代表失去合法身份

【KTSF】

美國政府公開打擊國際學生的行動,聯邦司法部提供新指引,律師表示,新準則大大擴展了ICE的權限,現在簽證撤銷,就可以是終止身份的理由。

在面臨越來越多的法律挑戰後,聯邦官員表示,政府正在恢復國際學生的合法身份,同時制定一個框架,來指導未來的終止留學生身份的行動。

司法部在周一提交的法庭文件中提供指引,列出一系列可取消學生身份的原因,但有很多受影響的學生說,他們根本沒有違法。

在法庭文件和聽證會上,國土安全部官員表示,他們透過國家犯罪資訊中心,查詢了學生簽證持有人的姓名。

資料庫搜尋中總共發現6,400名學生,其中一名學生是Akshar Patel,他曾在2018年被攔下,並被指控魯莽駕駛,該指控最終被撤銷,他的名字出現在國家犯罪資訊中心電子表格中。

其中還有734名學生的名字,該電子表格被轉發給國土安全部的一名官員,該官員在收到該表格的24小時內回覆道,請終止全部人在SEVIS學生交換學者計畫的記錄。

移民律師表示,新準則大大擴展了ICE的權限,超越了先前的政策,先前的政策並不將簽證撤銷,視為失去合法身分的理由,現在根據備忘錄,簽證撤銷本身就是終止身分的理由。

