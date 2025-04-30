【全國新聞】移民律師指司法部新準則擴展ICE權限 學生簽證被撤銷代表失去合法身份

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美國政府公開打擊國際學生的行動，聯邦司法部提供新指引，律師表示，新準則大大擴展了ICE的權限，現在簽證撤銷，就可以是終止身份的理由。

在面臨越來越多的法律挑戰後，聯邦官員表示，政府正在恢復國際學生的合法身份，同時制定一個框架，來指導未來的終止留學生身份的行動。

司法部在周一提交的法庭文件中提供指引，列出一系列可取消學生身份的原因，但有很多受影響的學生說，他們根本沒有違法。

在法庭文件和聽證會上，國土安全部官員表示，他們透過國家犯罪資訊中心，查詢了學生簽證持有人的姓名。

資料庫搜尋中總共發現6,400名學生，其中一名學生是Akshar Patel，他曾在2018年被攔下，並被指控魯莽駕駛，該指控最終被撤銷，他的名字出現在國家犯罪資訊中心電子表格中。

其中還有734名學生的名字，該電子表格被轉發給國土安全部的一名官員，該官員在收到該表格的24小時內回覆道，請終止全部人在SEVIS學生交換學者計畫的記錄。

移民律師表示，新準則大大擴展了ICE的權限，超越了先前的政策，先前的政策並不將簽證撤銷，視為失去合法身分的理由，現在根據備忘錄，簽證撤銷本身就是終止身分的理由。

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