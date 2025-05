【灣區新聞】小商家指關稅戰令生意大幅下降 受傷害的是本土商業（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

就總統特朗普對中國實施145%的關稅,加州州眾議員楊馳馬(Matt Haney)和一眾小商家表示,生意大幅下降,受傷害的不是中國,反而是本土商業。

受關稅影響,不少入口的商品已經變得更昂貴,例如中國入口的蠔油已經貴了三至四成,其它進口的食品也面臨一至三成的價格上升,特別是對依賴進口貨物的華埠商家,關稅令這些商業難以繼續常規營運。

記者會上,州眾議員楊馳馬Matt Haney說,華埠是重要的經濟中心,而且是許多移民群體的生計,所以希望關稅政策能夠減緩。

楊馳馬說:「當華埠生意好,舊金山的經濟也好,這個社區有上百間商業為很多人提供貨品和工作,很多的商業都是移民群體自己擁有的。」

中華總商會主席劉運方(Donald Luu)也表示,對於沒有大量存貨,也沒有大規模購買能力的小商業,關稅政策的不穩定性是最大的憂慮。

劉運方說:「不穩定性,因為今日不能預測明日的事,生意會很難做,特別是小商業。」

特朗普對中國實施的關稅,已經增加至145%,有不少商家表示,他們承擔的成本已經高了很多,變得不可負擔。

利安風水婚宴佛具店主李欣桐(Magan Li)說,關稅最嚴重的影響現在仍未反映,但在初步加價的階段,不少消費者已經抗拒。

李欣桐說:「關稅每天飆升好像飛機一般,現在未立即影響,因為市面上的貨品都是以25%至45%價格增幅售賣,已經很多人承受不了。」

李欣桐也說,原本一個成本約四萬元的貨櫃,現在需要超過十萬元入口,加上其他搬運的勞動資金,恐怕要繼續承受虧損。

李欣桐更說,關稅的打擊比疫情更嚴重,也憂慮店鋪或要面臨關門。

李欣桐說:「這個關稅比疫情COVID-19影響更大,我的主產品已經全部出售,又沒有貨櫃進口,在這邊我也要交租、請伙計、交倉租,也沒有特別銷售產品,那麼我是不是十分擔心?嚴重的話我還要關門。」

楊馳馬也表示,眾多商家的不滿,反映關稅政策最傷害的並不是外國勢力,而是本地的小商業。

