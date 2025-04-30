【灣區新聞】小商家指關稅戰令生意大幅下降 受傷害的是本土商業（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

就總統特朗普對中國實施145%的關稅，加州州眾議員楊馳馬（Matt Haney）和一眾小商家表示，生意大幅下降，受傷害的不是中國，反而是本土商業。

受關稅影響，不少入口的商品已經變得更昂貴，例如中國入口的蠔油已經貴了三至四成，其它進口的食品也面臨一至三成的價格上升，特別是對依賴進口貨物的華埠商家，關稅令這些商業難以繼續常規營運。

記者會上，州眾議員楊馳馬Matt Haney說，華埠是重要的經濟中心，而且是許多移民群體的生計，所以希望關稅政策能夠減緩。

楊馳馬說：「當華埠生意好，舊金山的經濟也好，這個社區有上百間商業為很多人提供貨品和工作，很多的商業都是移民群體自己擁有的。」

中華總商會主席劉運方（Donald Luu）也表示，對於沒有大量存貨，也沒有大規模購買能力的小商業，關稅政策的不穩定性是最大的憂慮。

劉運方說：「不穩定性，因為今日不能預測明日的事，生意會很難做，特別是小商業。」

特朗普對中國實施的關稅，已經增加至145%，有不少商家表示，他們承擔的成本已經高了很多，變得不可負擔。

利安風水婚宴佛具店主李欣桐（Magan Li）說，關稅最嚴重的影響現在仍未反映，但在初步加價的階段，不少消費者已經抗拒。

李欣桐說：「關稅每天飆升好像飛機一般，現在未立即影響，因為市面上的貨品都是以25%至45%價格增幅售賣，已經很多人承受不了。」

李欣桐也說，原本一個成本約四萬元的貨櫃，現在需要超過十萬元入口，加上其他搬運的勞動資金，恐怕要繼續承受虧損。

李欣桐更說，關稅的打擊比疫情更嚴重，也憂慮店鋪或要面臨關門。

李欣桐說：「這個關稅比疫情COVID-19影響更大，我的主產品已經全部出售，又沒有貨櫃進口，在這邊我也要交租、請伙計、交倉租，也沒有特別銷售產品，那麼我是不是十分擔心？嚴重的話我還要關門。」

楊馳馬也表示，眾多商家的不滿，反映關稅政策最傷害的並不是外國勢力，而是本地的小商業。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。