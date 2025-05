【全國新聞】亞馬遜否認會標示商品的關稅成本 白宮就報導強烈反應

【KTSF 周正鈞報導】

網購龍頭亞馬遜否認了計劃揭露特朗普政府關稅成本的報導,而該報導也引發了白宮強烈反應。

路透社消息指,先前政治媒體《Punchbowl News》引述消息稱,亞馬遜擬在商品頁面上標示因特朗普關稅政策所增加的成本,亞馬遜澄清指,從未考慮過在主要零售網站上公開關稅成本,也從未在任何平台上實施。

而一位亞馬遜發言人表示,旗下低價專區Amazon Haul的團隊,曾討論過是否標示部分商品的進口費用,但僅止於內部討論。

而白宮發言人勒維特表示,就此她已與特朗普討論,並指特朗普回應表示,這是亞馬遜的敵對政治行為。

消息傳出後,亞馬遜股價在開市前交易中一度下跌2.2%,隨後回穩。

勒維特也指出,亞馬遜的行為並不令人意外,並提及一份2021年路透社報導,指亞馬遜曾與「中國宣傳機構」合作。

白宮官方X帳號甚至轉貼該報導連結,強調為什麼美國人應該購買美國製造商品。

