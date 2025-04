【灣區新聞】香港創科公司負責人週末在南灣經歷汽車爆竊（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

今年參加香港科學園矽谷計劃的其中一間創科公司,其負責人在剛過去的週末,在南灣經歷汽車爆竊,失去了電腦、銀包、旅遊證件等。

剛過去的星期六,幾間創科公司在矽谷Plug and Play,位於Sunnyvale的總部參加活動後,出發到附近在Wildwood Avenue 1219號的中餐館食晚飯,飯後晚上8時半左右,Haircosys負責人黃浩然(Michael Wong)去取車時,發現車子右後方車窗玻璃被破壞,放在後座和車尾箱的背包被偷走,立即報警求助。

起初警方拒絕派人到達現場,但後來因為有汽車錄像鏡頭,拍攝到證據,警方隨後約8時50分到場。

黃浩然說:「食完飯出來就覺得很奇怪,汽車玻璃打破了,而且我朋友的袋子都不見了,起初我們報警,警方都不願到場,因為不知道有沒有傷者,而且盜竊犯也可能已經逃跑,但後來有汽車片段,我們再次報警,他們就來到現場。」

根據隔壁停泊的Tesla的錄像鏡頭片段,歹徒打破右後方的車窗後,爬進車廂,並移動後方的座椅,再取出車尾箱的物件。

黃浩然說,放在後座乘客座位的背包,除了手提和平板電腦外,他的證件例如身份證、護照、回鄉卡、簽證等等都被偷去。

黃浩然說:「我的朋友的背包都放在車尾箱,但因為是玻璃,所以應該都見到,餐廳隔壁也是酒店,人流較複雜,賊子可能就會特意在附近,留意特別是遊客。」

幸好經過聯絡駐舊金山(三藩市)中國領事館後,黃浩然和他的朋友週二已經可以領取臨時證件出入美國,黃浩然說,經歷這次事件後,明白在灣區必須小心儲存財物。

黃浩然說:「我就較慘,所有東西都沒有,可能自己也太鬆懈,不太了解灣區的治安狀況,下次真的要小心點。」

Sunnyvale警方表示,案件仍在調查,拒絕回應有關事件。

