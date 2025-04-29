【灣區新聞】香港創科公司負責人週末在南灣經歷汽車爆竊（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

今年參加香港科學園矽谷計劃的其中一間創科公司，其負責人在剛過去的週末，在南灣經歷汽車爆竊，失去了電腦、銀包、旅遊證件等。

剛過去的星期六，幾間創科公司在矽谷Plug and Play，位於Sunnyvale的總部參加活動後，出發到附近在Wildwood Avenue 1219號的中餐館食晚飯，飯後晚上8時半左右，Haircosys負責人黃浩然（Michael Wong）去取車時，發現車子右後方車窗玻璃被破壞，放在後座和車尾箱的背包被偷走，立即報警求助。

起初警方拒絕派人到達現場，但後來因為有汽車錄像鏡頭，拍攝到證據，警方隨後約8時50分到場。

黃浩然說：「食完飯出來就覺得很奇怪，汽車玻璃打破了，而且我朋友的袋子都不見了，起初我們報警，警方都不願到場，因為不知道有沒有傷者，而且盜竊犯也可能已經逃跑，但後來有汽車片段，我們再次報警，他們就來到現場。」

根據隔壁停泊的Tesla的錄像鏡頭片段，歹徒打破右後方的車窗後，爬進車廂，並移動後方的座椅，再取出車尾箱的物件。

黃浩然說，放在後座乘客座位的背包，除了手提和平板電腦外，他的證件例如身份證、護照、回鄉卡、簽證等等都被偷去。

黃浩然說：「我的朋友的背包都放在車尾箱，但因為是玻璃，所以應該都見到，餐廳隔壁也是酒店，人流較複雜，賊子可能就會特意在附近，留意特別是遊客。」

幸好經過聯絡駐舊金山（三藩市）中國領事館後，黃浩然和他的朋友週二已經可以領取臨時證件出入美國，黃浩然說，經歷這次事件後，明白在灣區必須小心儲存財物。

黃浩然說：「我就較慘，所有東西都沒有，可能自己也太鬆懈，不太了解灣區的治安狀況，下次真的要小心點。」

Sunnyvale警方表示，案件仍在調查，拒絕回應有關事件。

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