【灣區新聞】聖荷西警局成立實時情報中心 以高科技配合警方執法（視頻）

聖荷西警察局週一宣布成立一個實時情報中心,以高科技配合警方執法,透過實時分析和整合不同地區、時段的數據,讓警員和調查員能夠更有效應對案件及防止罪案。

聖荷西警局表示,實時情報中心的作用,是利用高科技、數據分析和整合,為現場執法人員提供即時情報,使他們能夠更有效地應對事件,預防犯罪和逮捕嫌疑人。

聖荷西警局局長Paul Joseph說:「分析員可以監察911來電,並看到案發地點周圍的即時監控,使用先進的數據分析,和整合的資訊共享平台,我們可以即時看到不同系統的數據,以及有關特定地點,過往的案件紀錄,並將相關詳細資訊傳達給警員。」

情報中心會使用一款名為Peregrine的軟件,讓警員和分析員可以在幾秒內,對關鍵訊息進行彙編和檢查,包括隨身攝影機鏡頭和警方報告。

目前情報中心可以即時存取來自市內交通攝錄機的505個整合視頻來源,而且現在企業和居民,也可以透過一個名為「連接聖荷西Connect San Jose」的計畫,在緊急情況下,與警方分享即時監控視頻,該計劃的註冊網址為Connectsanjose.org

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)呼籲市民和商業加入「連接聖荷西」計畫,以幫助聖荷西建立一個更強大的社區安全網絡。

馬漢還提到,情報中心已經發揮作用,上週幫助警員識別並逮捕了一名涉嫌在市內大規模塗鴉的嫌疑人。

馬漢說:「這是更聰明的警務,更快、更有效率、更注重結果,情報中心的重點是精準,讓警員在正確的時間獲得正確的信息,同時保護隱私並確保問責制,最重要的是,它讓警局和居民能夠共同努力,維護社區安全。」

聖荷西警局局長向那些對分享其監控視頻感到遲疑的移民表示,聖荷西警局不會與移民執法官員合作,而且情報中心的分析人員都是警局的僱員,其他非警局僱員,是沒有權限去查看這些信息。

