【全國新聞】逾百個草根組織5月1日發起抗議特朗普政府的全國性示威活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

這個星期四就是五一國際勞動節,有160個全國各地的草根性組織,在五月一日發起抗議特朗普政府的全國性示威活動,包括灣區在內,預料全國將有超過九百場抗議集會。

五月一日國際勞動節當天的全國性示威活動,是由稱為May Day Strong的聯盟發起,意思是堅強勞動節。

該聯盟由全國各地超過160個草根組織所組成,訴求是抗議特朗普2.0執政的多項政策,結合勞工的力量做出反擊。

該聯盟發聲明表示,特朗普和他的億萬富豪獲益者,設法在創建一種底層的競賽,不管是工資、福利和尊嚴本身,都要打壓到最低,而這次的五一勞動節,就是要提出反擊,要求國家將勞工的家庭置於他們的財富之上,將公立學校置於私人獲利上,將健保置於對沖基金之上,將繁榮置於自由市場政策之上。頻

自從特朗普今年一月上任以來,幾乎每週都有不同草根組織發起的示威,本月初的”Hands Off!” 把手拿開示威,就得到全國多個城市民眾的響應,示威者在社安局辦公室外抗議,希望不要削減福利計劃的預算。

五月一日的示威,預料在全國將有超過九百場活動,其中灣區已經計畫好的示威,就有超過五十場,分別在舊金山、聖荷西、Pacifica、東灣的柏克萊、Pleasanton、北灣的Santa Rosa和Napa等地。

詳情可上網https://maydaystrong.org查詢。

