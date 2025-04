【灣區新聞】奧克蘭華埠新旺記超市襲擊案 疑犯被控襲擊和恐嚇罪（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

本台先前報導過,一名非洲裔男子約兩星期前進入東灣奧克蘭(屋崙)華埠新旺記超市,涉嫌襲擊店員和一名顧客,Alameda縣地檢處週一決定起訴該名男子襲擊和恐嚇罪。

地檢官Ursula Jones Dickson宣布起訴涉嫌施襲30歲的男子Jeremy Morton,地檢官表示,Morton所面臨的控罪,反映他的行為的嚴重性,他會盡所能保護弱勢社群的安全。

案情指,4月10日早上約9時45分,Morton帶著一個大袋,嘗試進入位於奧克蘭華埠的新旺記超市。

店員當時指,不能帶袋子進入店舖,Morton涉嫌突然向店員揮拳,另一名上前阻止的顧客,亦被疑犯襲擊,Morton一度用購物車毆打他,兩名傷者受了輕傷。

Morton面臨虐待長者及利用致命武器襲擊他人等重罪,一旦被定罪,他將面臨最高19年監禁。

根據地檢處的資料顯示,Morton先前曾涉嫌劫車、企圖打劫和非法禁錮被定罪。

