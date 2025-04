【KTSF 張麗月報導】

國際航運公司DHL週一表示,即時起恢復運往美國、商業對消費者、價值超過800元以上貨品的服務。

DHL在一個星期前,暫時終止價值超過800美元的貨品輸往美國,主要是因為根據美國新規定,要求所有價值超過800美元的貨品,必須要正式報關,以前的貨物報關門檻是2,500美元,因此這種改變令通關程序造成壓力。

DHL週一在聲明中表示,經過業界跟美國當局,包括聯邦商務部進行建設性對話之後,決定改善簡化通關條例。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。