【KTSF 吳倩妤報導】

伊利諾伊州一個司機,駕車撞入一棟內有課後班的建築物,造成4人死亡,當局指死者介乎4歲至18歲。

當地警方表示,週一下午約3時20分接到報案,有人駕車撞入Springfield市以南Chatham鎮內的一棟建築物。

警方表示,肇事汽車由建築物的東面撞入,先撞到外面的三個人,駛入建築物內再撞倒一人,然後再從西面離開。

事件中有多人受傷送院,其中有傷者要由直升機送院。

警方指,當時肇事汽車內只有司機一人,司機沒有受傷。

