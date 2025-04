【KTSF】

美國駐中國使館最新消息稱,赴美生子將全面拒簽,以防止外國遊客藉此濫用美國移民制度,損害當地人的利益。

美國駐中國大使館日前在X平台上特別用中文發布消息,美國領事官員正在阻止外國遊客通過「生育旅遊」,濫用美國的移民制度,如果申請人申請旅遊簽證的主要目的,是企圖把孩子生在美國,從而讓其獲得美國公民身分,那麼該申請人會遭拒簽。

這則貼文還附帶美國駐中國使館官方帳號@TravelGov轉發國務院通告,文中指出,那些通過生育旅遊濫用移民制度的人,可能會失去申請美國簽證,或前往美國的資格。

