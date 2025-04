【灣區新聞】聖荷西市中國籍男子涉嫌假冒聯邦政府人員行騙及洗黑錢被捕（視頻）

【KTSF】

一名居住在南灣聖荷西市的中國籍男子,涉嫌參與假冒聯邦政府人員的騙案,被聯邦大陪審團起訴串謀洗黑錢罪,有一名受害長者損失逾78萬美元。

根據法庭文件,32歲中國籍男子Binghui Liu,涉嫌在2024年2月至2025年4月期間,聯同同黨假扮聯邦政府員工行騙,涉案人員被指在接觸受害人時,訛稱自己是聯邦執法人員或僱員,針對受害人的銀行戶口發布假資訊,例如謊稱銀行戶口有錯誤支帳,戶口有可能被凍結,接著指示受害人在戶口提取現金,然後安排假扮的執法人員或聯邦僱員去收取款項,訛稱要把款項放置在安全的地方。

Liu被指在詐騙案中負責洗黑錢,並假扮聯邦僱員或執法人員,到加州和內華達州多個地方收取受害人的款項。

根據聯邦檢察官辦公室,案中有一名受害長者被一名假冒聯邦法警的人接觸,騙徒以假的拘捕令威脅,指受害長者的銀行戶口可能會被凍結,並指示受害人到銀行提取現金,還教受害人如何向銀行解釋提取大筆錢的目的,受害長者總共損失超過78萬美元。

Liu被控串謀洗黑錢罪,一旦罪成,可面臨最高20年監禁。

FBI呼籲有案件相關消息,或懷疑自己曾受騙的人士,向聯邦調查局舉報,可上網tips.fbi.gov報案,或致電聯邦調查局舊金山(三藩市)分局的電話是(415) 553-7400,沙加緬度分局的電話是(916) 746-7000。

