【財經新聞】財長貝森特稱美中貿易談判複雜 取決於中國是否願意將貿易戰降溫（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

財長貝森特週一表示,美中的貿易談判比較複雜,現時就取決於由中國去決定是否願意將這場貿易戰降溫。

貝森特週一接受商業頻道CNBC訪問時承認,美中的貿易談判是比較複雜,他認為,如果想將美中貿易緊張關係降溫,責任在於中國是否願意這樣做,因為中國賣給美國的貨品,遠比美國賣給中國的貨品多出五倍。

貝森特說:「在貿易談判方面要視乎事態進展,但正如我多次重申,我相信這取決於中國是否願意去降溫,因為他們賣給我們的貨品,比我們賣給他們的多出五倍,所以125%和145%關稅是不可持續下去。」

貝森特又說,美國現時有15-18個重要的貿易夥伴關係,由於跟中國的貿易談判比較複雜,所以分開處理,至於跟其他17個貿易夥伴,特別是亞洲國家,當中有許多已提出一些非常好的建議,而美國正在評估這些建議。

他指出,有部份國家願意降低關稅,以及降低非關稅的貿易壁壘,他又說,出現這些貿易障礙,他不會指責這些國家,這個因為前朝政府失職所造成。

貝森特說:「我們怎會落得如此境況?我同意總統特朗普,我不會指責這些國家,而是指責前朝政府,如果我們在取消關稅、非關稅貿易壁壘、匯率操控、取消國家補貼勞工和工業方面取得進展,將會是重大勝利。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。