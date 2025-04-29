【財經新聞】財長貝森特稱美中貿易談判複雜 取決於中國是否願意將貿易戰降溫（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

財長貝森特週一表示，美中的貿易談判比較複雜，現時就取決於由中國去決定是否願意將這場貿易戰降溫。

貝森特週一接受商業頻道CNBC訪問時承認，美中的貿易談判是比較複雜，他認為，如果想將美中貿易緊張關係降溫，責任在於中國是否願意這樣做，因為中國賣給美國的貨品，遠比美國賣給中國的貨品多出五倍。

貝森特說：「在貿易談判方面要視乎事態進展，但正如我多次重申，我相信這取決於中國是否願意去降溫，因為他們賣給我們的貨品，比我們賣給他們的多出五倍，所以125%和145%關稅是不可持續下去。」

貝森特又說，美國現時有15-18個重要的貿易夥伴關係，由於跟中國的貿易談判比較複雜，所以分開處理，至於跟其他17個貿易夥伴，特別是亞洲國家，當中有許多已提出一些非常好的建議，而美國正在評估這些建議。

他指出，有部份國家願意降低關稅，以及降低非關稅的貿易壁壘，他又說，出現這些貿易障礙，他不會指責這些國家，這個因為前朝政府失職所造成。

貝森特說：「我們怎會落得如此境況？我同意總統特朗普，我不會指責這些國家，而是指責前朝政府，如果我們在取消關稅、非關稅貿易壁壘、匯率操控、取消國家補貼勞工和工業方面取得進展，將會是重大勝利。」

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