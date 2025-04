【全國新聞】特朗普政府被指在未經有效程序下 將2歲美國公民遣送到洪都拉斯

【KTSF 周正鈞報導】

一名聯邦法官上星期表示,強烈懷疑特朗普政府在未經有效程序下,將一名2歲美國公民遣送到洪都拉斯。

根據法院文件,女童於2023年1月4日出生於路易斯安那州Baton Rouge,在今年4月22日與母親及11歲的姐姐一起,在向移民局出席所謂例行報到時被拘留。

聯邦法官Terry Doughty下令,於5月16日在路易斯安那州召開聽證會,並強調遣返美國公民是違法且違憲。

政府方面表示,女童的母親有書面聲明表示,希望帶孩子一同返回洪都拉斯,強調兩名女童不是被遣返。

白宮邊境事務主管Tom Homan說:「本屆政府正在做正確的事,每逮捕並遣返一名對本國公共安全構成威脅的人,我們的國家就更加安全,至於孩子的去留,將由父母來決定,擁有美國公民子女,並不代表可以免於遵守我們的法律

但法官指出,法院無法直接與母親聯繫確認意願,且在試圖聯絡時,母女三人已被美國移民與海關執法局(ICE)遣送出境。

案件中,女童的父親曾要求取得孩子的監護權,並阻止遣返,卻被告知若前往接女童,也可能遭到拘捕。

美國公民自由聯盟(ACLU)也發聲明指出,不只這名2歲女童,還有另外兩名分別為4歲和7歲的美國公民兒童,在類似情況下被遣送到其它國家,其中一名兒童甚至患有罕見癌症,卻在未能獲得必要醫療協助下被驅離。

本案引發外界對美國移民執法程序和人權保障的嚴重關切。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。