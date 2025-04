【全國新聞】聯邦教育部調查柏克萊加大 指校方涉嫌未申報來自中國的資金

【KTSF】

聯邦教育部對查柏克萊加大展開調查,指校方涉嫌未申報來自中國的資金。

聯邦教育部長Linda McMahon在聲明中指出,柏克萊加大顯然未充分而且正確揭露從外國來源獲取的顯著資金,已指示該部法務長辦公室進行徹底檢視。

聲明並引述2023年,有關柏克萊加大未揭露來自一個外國政府的數億美元資金的媒體報導,不過該部並未明確指出是哪一國。

媒體Daily Beast 2023年5月曾報導,柏克萊加大未申報曾獲得中國政府提供2億2000萬美元資金,用於2014年與清華大學合作,在深圳設立清華—柏克萊深圳學院,該學院著重「戰略新興產業」研究。

柏克萊加大發言人駁斥聯邦政府的指控,強調過去兩年來,該校一直與聯邦當局詢問有關第117條揭露問題上合作,未來也將持續如此,高等教育法第117條規定,大學須揭露價值超過25萬美元的外國饋贈和合約。

