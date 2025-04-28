【全國新聞】上任近百天支持度不足四成五 特朗普稱對華關稅戰將有正面事發生

【有線新聞】

美國總統特朗普上任接近100日，多個民調顯示支持度跌至不足45%，民眾最不滿意他的經濟及關稅政策，特朗普再次講到對華關稅戰稱將會有正面的事發生，中方重申兩國領袖近期無通電話。

美國總統特朗普一月上任以來簽署了200多份行政命令、公告及備忘，不過推出的多項政策引起爭議。上任快滿100天，多間傳媒近日公布最新民調都顯示民眾對他施政的滿意度下跌。

美國有線新聞網絡的民調，他的支持度跌至41%，比上個月低4個百分點，是自前總統艾森豪威爾以來逾70年新任總統的百日民望中最低。

美國廣播公司聯同華盛頓郵報上周公布的民調，及立場較親特朗普的霍士新聞調查，特朗普的整體支持度分別只有39%及44%。

特朗普的多項政策，包括聯邦架構「瘦身」、遞解移民、中斷對外援助、對俄羅斯友好的外交政策得不到大部分受訪者的支持。最多人不滿是他處理經濟的表現及關稅政策，約有六成人不滿意，尤其在關稅觸發環球市場動盪增加美國經濟衰退風險後，民望跌幅更明顯。

特朗普被問到對華關稅戰，再次指中國想要跟美國達成協議，相信快將發生一些正面的事。特朗普：「我們每天損失數以千億美元予中國，現在中國不跟我們做生意了，因為我，沒有錢落到她們那裏，達145%的關稅做不到生意，但有正面的事將會發生。」

特朗普近日數次聲稱中國國家主席習近平已致電他，雙方正展開貿易談判，美國財長貝森特稱不知道兩人有否通電話，但相信美中很快會達成原則性協議，有助局勢降溫。

在北京，中國外交部發言人重申兩國元首近期沒有通話，中美之間也沒有就關稅問題磋商或談判。

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