灣區各地的執法部門警告說,與暴力犯罪相關的汽車爆竊案數目急增。

根據相關部門報告,賊人現在會用先進的設備可進入汽車,賊人現在基本上能夠在沒有實體鑰匙的情況下,偷走幾乎任何品牌或型號的汽車。

執法人員表示,被盜的汽車越來越多被利用,來進行其他他犯罪,包括搶劫、入室盜竊和其他犯罪。

警方建議居民保持警惕,避免與任何懷疑犯罪的人發生衝突,並指出很多疑犯都是有組織、有武裝,而且危險。

任何目睹盜竊或可疑活動的人,都應立即報警,並提供目擊的詳細信息,包括汽車型號和疑犯的行為等。

