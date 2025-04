【灣區新聞】灣區房地產市場出現警訊 股市波動與關稅戰可能影響買房意願

【KTSF】

舊金山紀事報報導,灣區的房地產市場出現警訊,有更多住房待售,不過買家不買單,業內人士指,股市、關稅波動,都可能影響買房意願。

房地產公司Redfin數據顯示,舊金山大都會區,包括舊金山縣和San Mateo縣,3月份包括condo公寓和小型multifamily多戶住宅大樓,約有1,300套新房上市,不過只有780套轉為pending,報價被接受,是該地區自Redfin公司有數據,也就是2012年以來,3月最大的缺口差異。

而這個趨勢不是只在灣區,房地產分析師表示,3月傳統上應該是春季買房熱潮的開始,卻看到全美的買家紛紛退出市場,由於抵押貸款利率還是很高,又有許多經濟學家警告,經濟衰退即將來臨,迫使一些包括在灣區的賣家也不得不降價。

有地產經紀表示,雖然買家還在,但是現在非常挑剔,又緊張猶豫,因為股市也像溜溜球一樣波動。

南灣、東灣也有Compass公司的地產經紀分享所見,包括通常比舊金山還競爭激烈的南灣,出現買房需求並不如供應激增。

東灣則有地產經紀舉例,3月上旬柏克萊的一戶住房,本來有五個有興趣的買家,但當股市跌了五個百分點時,每個買家都決定退出,雖然最後該住房,還是以高於掛牌價售出。

業內人士指,現在待售房屋只要有一點不理想,像是空間不夠、環境太吵等,買家通常就會改看其他選擇,尤其是需要裝修的房屋,現在最難賣,因為預期建築材料等將受關稅影響更貴。

不過對買家而言,好消息包括有賣家更願意降價,根據Redfin公司數據顯示,舊金山大都會區,3月份有兩成的待售房屋價格下降,雖然不如加州整體的三成,但是已經比2024年的一成七來得高,買家或更有議價空間。

