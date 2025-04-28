【灣區新聞】灣區房地產市場出現警訊 股市波動與關稅戰可能影響買房意願

【KTSF】

舊金山紀事報報導，灣區的房地產市場出現警訊，有更多住房待售，不過買家不買單，業內人士指，股市、關稅波動，都可能影響買房意願。

房地產公司Redfin數據顯示，舊金山大都會區，包括舊金山縣和San Mateo縣，3月份包括condo公寓和小型multifamily多戶住宅大樓，約有1,300套新房上市，不過只有780套轉為pending，報價被接受，是該地區自Redfin公司有數據，也就是2012年以來，3月最大的缺口差異。

而這個趨勢不是只在灣區，房地產分析師表示，3月傳統上應該是春季買房熱潮的開始，卻看到全美的買家紛紛退出市場，由於抵押貸款利率還是很高，又有許多經濟學家警告，經濟衰退即將來臨，迫使一些包括在灣區的賣家也不得不降價。

有地產經紀表示，雖然買家還在，但是現在非常挑剔，又緊張猶豫，因為股市也像溜溜球一樣波動。

南灣、東灣也有Compass公司的地產經紀分享所見，包括通常比舊金山還競爭激烈的南灣，出現買房需求並不如供應激增。

東灣則有地產經紀舉例，3月上旬柏克萊的一戶住房，本來有五個有興趣的買家，但當股市跌了五個百分點時，每個買家都決定退出，雖然最後該住房，還是以高於掛牌價售出。

業內人士指，現在待售房屋只要有一點不理想，像是空間不夠、環境太吵等，買家通常就會改看其他選擇，尤其是需要裝修的房屋，現在最難賣，因為預期建築材料等將受關稅影響更貴。

不過對買家而言，好消息包括有賣家更願意降價，根據Redfin公司數據顯示，舊金山大都會區，3月份有兩成的待售房屋價格下降，雖然不如加州整體的三成，但是已經比2024年的一成七來得高，買家或更有議價空間。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。