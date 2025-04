【灣區新聞】灣區三大國際機場乘客人數仍未回復到疫情前水平（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區三大國際機場乘客人數仍然還沒有回復到疫情前的水平,而根據聖荷西國際機場發布3月的旅客數據,和去年同期相比,更出現下降趨勢,但隨著一些新航線開通,可能會出現轉機。

聖荷西國際機場3月的乘客量是880,100人,和去年3月相比下滑了5.4%。

但3月的乘客量和2月相比,卻也增加了17.9%。

聖荷西國際機場即將有新航線開通,Delta達美航空將在5月7日開始,增設從聖荷西直飛拉斯維加斯的航班,和從7月7日開始,增設直飛底特律的航班。

聖荷西國際機場在2019年的乘客量達歷史高位,有1565萬人次,在COVID衝擊的2020年猛跌約70%,2024年的1177萬乘客人次,還沒有恢復到疫情前的水平。

奧克蘭國際機場和舊金山國際機場的旅客量,也同樣還沒有回到2019年的水平,但是舊金山的回復狀況好了些許,距離疫情以前的人數,已經縮小到單位數的百分比。

