【國際新聞】俄羅斯宣布5月8日起至11日午夜停火

【有線新聞】

美國總統特朗普稱與烏克蘭總統澤連斯基的會談,令雙方關係改善,認為對方已準備放棄克里米亞,又對俄羅斯持續空襲烏克蘭感到失望。俄方則宣布將於5月8日起至11日午夜停火。

特朗普及澤連斯基,出席教宗方濟各葬禮前單獨交談15分鐘,特朗普形容會談順利,否認與對方關係惡劣,指上次在白宮不歡而散只是小爭執。

澤連斯基要求華府提供更多武器,感覺他較以往冷靜,相信是了解目前形勢。

至於克里米亞主權,特朗普認為澤連斯基已準備放棄,又指不是他任內的戰事。「將克里米亞拱手相讓的是巴拉克.侯賽因.奧巴馬和拜登,那是11、12年前很久遠的事了,我不明白為何重提克里米亞,因為那是很久以前的事,這12年來沒人提起現在又重提,所以我告訴他或許可問奧巴馬為甚麼放棄克里米亞。」

特朗普直言對俄羅斯總統普京與美方會談後,仍持續空襲烏克蘭非常失望,期望普京停止攻擊並達成協議。

國務卿魯比奧稱未來一周是關鍵時刻,俄烏需盡快達成和平協議,若沒成果,華府無法繼續投入時間及資源,或要退出斡旋。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。