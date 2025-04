【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一間7-11便利店,這個星期被搶劫了兩次,而過去三天,該市至少有六間加油站和便利店,成為歹徒搶劫的目標。

根據奧克蘭警方,位於Grant Ave 3500 號的7-11便利店,週五午夜後遭到搶劫,發生不到24小時前,同一地點於週四凌晨5點左右,遭到車輛撞擊和洗劫。

兩起搶劫案發生時,都是同一名店員在值班,這名店員在周四發生搶劫案後,曾告訴老闆他要辭職,但被老闆說服回來再做一天。

據該員工稱,週五凌晨有五到六個人破門而入,警方表示,嫌犯要求店員打開收銀機,然後搶走現金,並駕車逃離。

警方還表示,週四早上,奧克蘭有六家加油站和便利商店發生一系列搶劫和入室盜竊案,調查人員追蹤了犯罪所使用的車輛,並逮捕了三名男子和一名女子。

