【KTSF 朱慧琪報導】

加州政府提議放寬自動駕駛汽車的法規限制。

加州車輛管理局(DMV)在網頁公布,建議修訂對自動駕駛汽車在路面行駛的限制條款,當局設立45天公眾回應期,諮詢期將於6月9日結束,其後DMV將會舉行公眾聽證會,然後才決定法例修改細則。

修改的法規細節包括取得測試許可證的條款,並把貨車納入可測試範疇。

市場人士認為,新政策讓Alphabet旗下自動駕駛分支Waymo、Tesla、亞馬遜的Zoox,可以加速其自動駕駛技術的研發工作。

Waymo在舊金山(三藩市)及洛杉磯已在進行服務測試,但Tesla仍未取得當局批准進行自動駕駛測試。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。