【KTSF】

繼東灣Alameda縣地檢官Pamela Price被罷免後,Contra Costa縣的地檢官Diana Becton,也因被認為對罪犯過於寬鬆,面臨罷免行動。

發起罷免的組織與受害者家屬星期六舉行集會,展開收集罷免簽名程序,其中包括一宗謀殺案的受害者家屬Alexis Gabe的家人。

他們指,東灣Contra Costa縣地檢官Diana Becton辦公室,沒有對疑犯的母親提出共犯指控,家屬認為,疑犯的母親知道疑犯犯案,還幫助處理丟棄了Gabe的屍體,指地檢官Diana太多承諾不兌現。

支持地檢官Becton的人就指,指控與事實不符,表示司法部最新數據顯示,Contra Costa縣的暴力犯罪屬歷史最低水平。

罷免組織需要在160日內收集7萬3千個簽名才可以放上選票。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。