【加州新聞】加州數十所大專院校聯署反對「政府對高等教育過度干預和政治干預」（視頻）

【KTSF】

加州數十所大專院校簽署一份聯合聲明,反對「政府對高等教育的過度干預和政治干預」。

美國大學協會週二發布的聲明,「我們對建設性改革持開放態度,並不反對合法的政府監督,然而我們必須反對政府對在校園學習、生活和職員的生活進行不當干預,我們始終追求有效公平的財務實踐,但必須拒絕以公共研究資金為手段的強制性干預」。

特朗普總統上任後,嚴厲打擊被認為與多元化、公平和包容性有關的項目,調查涉嫌反猶太主義的機構、削減或推遲聯邦研究資金、吊銷國際學生的簽證,並承諾解散教育部。

該聲明已獲得近400個簽名,包括長春藤等名校、在加州的大專院校

簽署人當中,除了舊金山加大,加大系統(UC)九所分校的校長全部簽名,加州州立大學(CSU)23所分校,有12所大學校長簽名,還有多所私立大學及社區學院。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。