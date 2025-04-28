【加州新聞】加州數十所大專院校聯署反對「政府對高等教育過度干預和政治干預」（視頻）

【KTSF】

加州數十所大專院校簽署一份聯合聲明，反對「政府對高等教育的過度干預和政治干預」。

美國大學協會週二發布的聲明，「我們對建設性改革持開放態度，並不反對合法的政府監督，然而我們必須反對政府對在校園學習、生活和職員的生活進行不當干預，我們始終追求有效公平的財務實踐，但必須拒絕以公共研究資金為手段的強制性干預」。

特朗普總統上任後，嚴厲打擊被認為與多元化、公平和包容性有關的項目，調查涉嫌反猶太主義的機構、削減或推遲聯邦研究資金、吊銷國際學生的簽證，並承諾解散教育部。

該聲明已獲得近400個簽名，包括長春藤等名校、在加州的大專院校

簽署人當中，除了舊金山加大，加大系統（UC）九所分校的校長全部簽名，加州州立大學（CSU）23所分校，有12所大學校長簽名，還有多所私立大學及社區學院。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。