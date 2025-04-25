【財經新聞】美國3月二手樓的銷售放緩 2022年11月以來最大跌幅

【KTSF 朱慧琪報導】

數據顥示，美國3月份二手樓的銷售放緩，是自2022年11月以來的最大跌幅。

全國房地產經紀人協會週四發佈數據，3月份的現貨房屋銷售量經季節性調整後，較2月下降5.9%，降至年度率的402萬個單位，是自2022年11月以來的最大跌幅，也是自2009年以來的最弱的3月房屋銷售。

地產經紀人協會將下降原因，歸咎於持續高企的屋價和經濟不確定性，全美屋價連續第21個月按年上升，即使升幅放緩，3月全國二手樓中位價按年升2.7%，達40萬3700元，創歷來3月新高，也是自去年8月以來最小的升幅。

美國房貸利率自2022年由疫情低位開始上升，令樓市陷入銷售低潮，去年全美二手樓銷售跌至近30年新低。

今年傳統春季樓市旺季也像去年一樣，受高利率拖累，房地美Freddie Mac稱，30年期房貸利率在1月中升穿7厘後一直偏高，截止上週升至6.83%，是8週以來新高。

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