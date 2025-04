【全國新聞】聯調局拘捕威斯康辛州一名法官 指控她涉嫌阻礙移民局執法

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦調查局(FBI)拘捕威斯康辛州密爾沃基縣一名法官,指控她涉嫌阻礙移民局(ICE)執法。

FBI週五在威斯康辛州密爾沃基縣聯邦法庭拘捕法官Hannah Dugan,她並於同日出庭,當局指控她涉嫌幫助一名非法移民逃避移民局官員拘捕,Dugan被控妨礙和協助隱藏疑犯。

大批民眾到法院外抗議,聲援被捕的法官。

密爾瓦基反種族主義與政治賠償聯盟Casey Serrano說:「今天在這位法官身上看到同樣的情況,她挺身而出、捍衛正義,不讓該名男子被帶離法院,法院本應是大家尋求服務的地方,但法官則被指控重罪,這是不對的、是不道德的。」

聯邦調查局局長Kash Patel在社交平台X上表示,FBI有理由相信,法官Dugan故意誤導FBI探員,令當局無法在她所在的法院拘捕疑犯Eduardo Flores-Ruiz。

而密爾沃基市長Cavalier Johnson也對法官被捕表示不滿。

Johnson說:「如果法官在法院被捕,想像一下,會為正經歷司法程序的人帶來寒蟬效應,不僅是在密爾沃基縣法院,而是在威斯康辛州,以至全美各地法院,這會讓我們的社區變得更不安全。」

Dugan於2016年當選為密爾沃基縣法院第31分院法官,她也曾在該法院的遺囑認證和民事部任職。

