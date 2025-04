【KTSF】

東灣Union City一名男子,上週五因為涉嫌傷害一名年長人士而被逮捕,並且被Alameda縣地檢處加控仇恨犯罪。

地檢處發表聲明表示,被逮捕的是32歲的Rohan Sharma,他涉嫌在上週五偷了一輛水車,然後開著水車,並手持一個工具,襲擊一名年長人士。

案發時他涉嫌講了一些話,涉及受害人族裔的仇恨句子。

地檢處表示,疑犯後來開車逃離現場的時候,開車撞到幾棟建築物和停放著的車輛,並也涉嫌試圖用水車撞向警員和警車。

地檢處表示,疑犯被控用致命武器傷害他人、仇恨犯罪、拒捕、襲擊和虐待老人等控罪。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。