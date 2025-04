【全國新聞】司法部宣布將恢復早前被吊銷簽證的國際留學生合法身分

【KTSF 朱慧琪報導】

早前多名留學生在未被通知下遭移民局吊銷簽證,從而引發多宗訴訟,聯邦司法部週五宣布,將恢復國際留學生的合法身分。

部份國際留學生,早前對特朗普政府提出訴訟,指聯邦政府未經正當程序,吊銷他們的學生簽證。

美國各地多名負責審理案件的法官發出臨時禁制令,阻止聯邦政府的行動,面對來自法律的壓力,司法部週五在聯邦法院宣布撤銷這項決定,將恢復國際留學生的合法身分。

在其中一宗訴訟中,助理聯邦檢察官Elizabeth Kurlan週五在東灣奧克蘭(屋崙)地區法院上表示,移民與海關執法局(ICE)將會為被吊銷簽證的學生恢復簽證,或重新簽發,不過移民局將會為留學生簽證計劃制定政策,就將來吊銷留學生的簽證提供指引。

自3月下旬以來,全美有超過1,200名國際留學生早前突然失去了合法身份或被吊銷簽證,令他們面臨被驅逐出境的風險,在移民和海關執法局(ICE)的記錄中,部分學生有輕微的違規行為,而一部份人甚至未獲解釋為何被選中,有些人已經離開了美國,而另一些人則躲起來或沒有上課,從而引發多宗訴訟。

