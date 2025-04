【KTSF】

本台先前報導過,一千多名國際學生被撤銷學生簽證的事情,週四陸續有被撤銷簽證的留學生在社交媒體上表示,自己的學生身份又莫名其妙地恢復了,這些學生有些已經請了律師,正在準備或已經為此起訴政府,但還沒有得到法官的臨時限制令恢復身份,還有部分學生還沒來得及做什麼,就被恢復了身份。

這些學生對突然的變化感到不解,也不知道自己是否需要撤訴。

對此,Siskind Susser移民律所的移民律師Greg Siskind,週四晚間在他的Linkedin平台上表示,學生身份被恢復的零星報告,不影響他們在下週初提起訴訟的計劃,因為他們不知道所有受影響的人是否都會被恢復身份。

他說,該律所下週即將提起的集體訴訟,將嘗試查明這些學生簽證一開始被撤銷的原因,並尋求法官的協助,防止此類事件再次發生。

