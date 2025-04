【灣區新聞】聖荷西警方拘捕兩名多次犯案的塗鴉疑犯

【KTSF 黃穎文報導】

聖荷西警方和市長馬漢(Matt Mahan)週五宣布,成功拘捕兩名多次塗鴉的疑犯,其中一人更面臨與幫派相關的刑事毀壞控罪,警方強調,他們對暴力和非暴力罪行都會嚴厲打擊。

聖荷西警察局長Paul Joseph和市長馬漢在記者會上表示,4月拘捕了兩名懷疑涉及市內多宗塗鴉刑事毀壞案的聖荷西男子,分別是20歲的Alex Garcia和19歲的Josiah Lopez-Villalobos。

Garcia在4月22日被捕,他涉嫌與2023年以來,市中心多幢建築物的塗鴉有關,警方相信Garcia的塗鴉會標注『Goob』記號。

馬漢表示,Garcia涉及至少70宗塗鴉刑毀的案,警方搜證時,在他住所發現塗鴉的證據,Garcia面臨多項刑事毀壞重罪和輕罪指控。

馬漢指,Garcia不只針對聖荷西。

馬漢說:「這名疑犯不止針對聖荷西,我昨天在舊金山Commonwealth Club出席活動時,看見其中一棟建築物的外牆有同樣的塗鴉記號。」

另一名被捕男子Lopez-Villalobos,在4月11日在街上被警方截停,警方在其身上搜出一支槍和油漆罐,Lopez-Villalobos被指涉及最少19宗遍佈全市,涉及幫派的塗鴉刑事毀壞案。

Lopez-Villalobos面對幫派相關的刑事毀壞重罪指控,和槍械相關的控罪。

警察局長Joseph表示,塗鴉雖然並不是暴力罪行,但警方依然會嚴正處理,以維護聖荷西社區的形象。

Joseph說:「我們一直優先處理暴力罪行,但我們不會忽視這些違法行為,特別是影響社區和生活質素的罪行,塗鴉並非無害的惡作劇,這種罪行令商業和居民承受清除塗鴉的代價,還向外界傳達公共空間不受保護的訊息。」

市長馬漢也表示,阻止塗鴉是為了保護社區,繼續打造一個令人驕傲的生活環境,同時阻止壞人到聖荷西以外地區犯罪。

馬漢說:「這些壞人不只傷害聖荷西,而是整個區域,我們盡我們能力阻止罪犯繼續在區內和鄰近地區犯案。」

聖荷西警方鼓勵市民利用311手機應用程式,舉報任何犯法行為。

