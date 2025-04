【灣區新聞】Santa Clara縣發現埃及斑蚊 當局呼籲民眾清理積水避免蚊子滋生

【KTSF】

南灣Santa Clara縣今年發現一種入侵性強的蚊子品種,名叫埃及斑蚊,公共衛生局官員呼籲民眾要清理積水,避免蚊子滋生。

當局是於南聖荷西的Santa Teresa社區發現兩隻成年埃及斑蚊,意味埃及斑蚊去年被發現後,過了冬天仍存活過來。

Santa Clara縣去年在6個地點捕獲388隻埃及斑蚊,包括聖荷西市、Santa Clara市和Gilroy市,埃及斑蚊源自非洲,在南美地區也可以見到,大約4分1吋長,背部和腳部有黑白條紋,牠們通常在滋生地方500呎範圍內活動,差不多完全靠叮咬人類維生。

全加州22個縣已發現埃及斑蚊的蹤跡,主要在南部和中部地區,意味牠們已開始在加州紮根。

為了打擊埃及斑蚊的傳播,當局已加派人手監察和追蹤這種蚊子,並在發現蚊子的地點放置捉蚊器,同時會加強外展工作,也會與蚊蟲管制局合作,杜絕埃及斑蚊繁殖。

當局表示,Santa Clara縣因為被蚊子叮咬而感染茲卡或登革熱病毒的機率仍「近乎零」,因為蚊子要首先叮咬到染有這兩種病毒的人,才會把病毒散播開來。

不過要注意的事,從國外感染登革熱後回美的人數有上升的趨勢,2020年有7宗病例,去年升至近50宗。

蚊子通常在積水中滋生,衛生官員呼籲民眾要清理積水,也可以要求病媒控制局(Vector Control District)派員工到場檢查,如果發現任何地方有蚊蟲滋生,應立即聯絡當局處理,電話:(408) 918-4770,或電郵往[email protected]

