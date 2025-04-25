【灣區新聞】Santa Clara縣發現埃及斑蚊 當局呼籲民眾清理積水避免蚊子滋生

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南灣Santa Clara縣今年發現一種入侵性強的蚊子品種，名叫埃及斑蚊，公共衛生局官員呼籲民眾要清理積水，避免蚊子滋生。

當局是於南聖荷西的Santa Teresa社區發現兩隻成年埃及斑蚊，意味埃及斑蚊去年被發現後，過了冬天仍存活過來。

Santa Clara縣去年在6個地點捕獲388隻埃及斑蚊，包括聖荷西市、Santa Clara市和Gilroy市，埃及斑蚊源自非洲，在南美地區也可以見到，大約4分1吋長，背部和腳部有黑白條紋，牠們通常在滋生地方500呎範圍內活動，差不多完全靠叮咬人類維生。

全加州22個縣已發現埃及斑蚊的蹤跡，主要在南部和中部地區，意味牠們已開始在加州紮根。

為了打擊埃及斑蚊的傳播，當局已加派人手監察和追蹤這種蚊子，並在發現蚊子的地點放置捉蚊器，同時會加強外展工作，也會與蚊蟲管制局合作，杜絕埃及斑蚊繁殖。

當局表示，Santa Clara縣因為被蚊子叮咬而感染茲卡或登革熱病毒的機率仍「近乎零」，因為蚊子要首先叮咬到染有這兩種病毒的人，才會把病毒散播開來。

不過要注意的事，從國外感染登革熱後回美的人數有上升的趨勢，2020年有7宗病例，去年升至近50宗。

蚊子通常在積水中滋生，衛生官員呼籲民眾要清理積水，也可以要求病媒控制局（Vector Control District）派員工到場檢查，如果發現任何地方有蚊蟲滋生，應立即聯絡當局處理，電話：(408) 918-4770，或電郵往[email protected]

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