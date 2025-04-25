【專訪】國民黨中常委孫健萍訪灣區 談競選國民黨主席原因（視頻）

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國民黨中常委孫健萍在1月宣布競選國民黨主席，挑戰現任黨主席朱立倫，孫健萍前天來到灣區，接受本台的專訪，談到參選的原因。

孫健萍來到灣區，要聽取海外黨員聲音，他說要推動國民黨「第三次革命」，現在國民黨不斷的被民進黨，貼上「賣台舔共」的標籤，孫健萍說，國民黨缺乏論述。

孫健萍說：「本黨在過去20年來，我們很多的論述沒有這麼重視，只談選舉口號，只談一些各種派系實力，反而沒有發展，包括在兩岸論述以及各種產業，經濟勞動社會政策的論述，所以未來在整個兩岸論述上面，我們的定調是，中華民國憲政體制論述。」

孫健萍說，自己在中國沒有事業，只有被邀請去對岸演講，他認為，國民黨未來還是應該支持兩岸交流，但論述要清楚，像他自己不再講九二共識。

孫健萍說：「我們承繼大清以來的整個政權至今，只有中華民國政府治理過兩岸，而中華人民共和國之政府，從來沒有治理臺灣，所以中華民國政府呢，相對在人權的重視上，在整個民主體制的經驗上，都比北京更為豐富，因此我覺得兩岸是我們之爭，是屬於政府之爭，政府承認之爭，我們不是主權之爭。」

孫健萍說，他要挑戰朱立倫主席，若能勝選，將讓國民黨成為真正讓平民參政的政黨，扭轉以往國民黨給年輕人的權貴政黨的刻板印象。

孫健萍說：「這個時候是國民黨最關鍵的時刻，所以我覺得必須要由提名黨主席，而且採取一個集體領導的方式，因為過去黨中央比較走向一言堂這樣的一個模式，所以在現代的一個民主社會相對來講，對年輕世代，特別是沒有背景，會沒有辦法認同支持。」

孫健萍提到在台灣高雄長大，出身底層家庭，深知基層勞工的甘苦，組織過社會運動，一路從黨代表候補委員到中常委，國民黨需落實平民參政，跳脫過去菁英主義框架，才能讓更多人接受。

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