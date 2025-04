【專訪】國民黨中常委孫健萍訪灣區 談競選國民黨主席原因（視頻）

【KTSF】

國民黨中常委孫健萍在1月宣布競選國民黨主席,挑戰現任黨主席朱立倫,孫健萍前天來到灣區,接受本台的專訪,談到參選的原因。

孫健萍來到灣區,要聽取海外黨員聲音,他說要推動國民黨「第三次革命」,現在國民黨不斷的被民進黨,貼上「賣台舔共」的標籤,孫健萍說,國民黨缺乏論述。

孫健萍說:「本黨在過去20年來,我們很多的論述沒有這麼重視,只談選舉口號,只談一些各種派系實力,反而沒有發展,包括在兩岸論述以及各種產業,經濟勞動社會政策的論述,所以未來在整個兩岸論述上面,我們的定調是,中華民國憲政體制論述。」

孫健萍說,自己在中國沒有事業,只有被邀請去對岸演講,他認為,國民黨未來還是應該支持兩岸交流,但論述要清楚,像他自己不再講九二共識。

孫健萍說:「我們承繼大清以來的整個政權至今,只有中華民國政府治理過兩岸,而中華人民共和國之政府,從來沒有治理臺灣,所以中華民國政府呢,相對在人權的重視上,在整個民主體制的經驗上,都比北京更為豐富,因此我覺得兩岸是我們之爭,是屬於政府之爭,政府承認之爭,我們不是主權之爭。」

孫健萍說,他要挑戰朱立倫主席,若能勝選,將讓國民黨成為真正讓平民參政的政黨,扭轉以往國民黨給年輕人的權貴政黨的刻板印象。

孫健萍說:「這個時候是國民黨最關鍵的時刻,所以我覺得必須要由提名黨主席,而且採取一個集體領導的方式,因為過去黨中央比較走向一言堂這樣的一個模式,所以在現代的一個民主社會相對來講,對年輕世代,特別是沒有背景,會沒有辦法認同支持。」

孫健萍提到在台灣高雄長大,出身底層家庭,深知基層勞工的甘苦,組織過社會運動,一路從黨代表候補委員到中常委,國民黨需落實平民參政,跳脫過去菁英主義框架,才能讓更多人接受。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。