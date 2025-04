【KTSF 張擎鳳報導】

3名聯邦法官頒發命令,令特朗普政府暫時無法禁止K至12年級的公立學校實施平權和包容性政策。

今年2月,聯邦教育部要求國内的學校和大學改革平權和包容性政策,否則就會凍結聯邦撥款,因此多個維權組織在3月份時向特朗普政府提出訴訟,包括全國教育協會,以及美國公民自由聯盟。

這些機構表示,特朗普政府妨礙教育,亦違反了憲法第一修正案所賦予民衆言論自由的權利。

週四一名聯邦法官頒發臨時禁制令,特朗普政府不能用凍結聯邦撥款,來威脅公立學校終止DEI政策。

一名新罕布夏州聯邦地區法官表示,特朗普政府發佈的指令用詞不清,可能違憲,另外一名聯邦地區法官亦表示,特朗普政府未能正確實施新政。

