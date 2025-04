【加州新聞】加州現有格式序列車牌號碼快將用完（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州現有格式序列的車牌號碼,就快要用完了。

加州車管局(DMV)在近半世紀後, 首次準備推出新的車牌號碼格式,這是加州汽車史上的一個里程碑。

據舊金山紀事報報導,目前加州人最熟悉的車牌號序列是一個數字,,後面跟著三個字母,最後以三個數字結尾的格式,從0AAA000車牌號開始,這個序列自1980年起,已經實施了四十多年前。

DMV發言人週四證實,目前以數字9開頭的車牌號序列,已經用到了9EWZ999,預計將於2026年的某個時候用完最後一個號碼,即9ZZZ999。

在用完就舊格式的車牌號後,加州的下一代車牌將採用三個數字,加三個字母,最後再加一個數字的新格式,例如000AAA0。

這項變化是由於新車銷售增長快於預期所致,後疫情時代的經濟狀況,以及人們對即將到來的貿易政策轉變的擔憂,促使創紀錄數量的加州人湧向汽車經銷店購車。

據加州新車經銷商協會稱,僅今年第一季度,加州就註冊了46萬3114輛新車,比去年同期增長8.3%。

該協會指出,在3月份和4月份,預期的關稅實施之前出現了購買熱潮,但如果之後車價飆升,這種現象可能便不會持續太久。

儘管加州近期新車的註冊量出現激增,但長期的預測似乎趨向溫和,預計今年的新車註冊總數將下降2.3%至171萬輛。

DMV指出,商用車輛、摩托車、拖車和其他特殊類別的車輛,遵循不同的字母數字格式,不會受到即將到來的變化的影響。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。