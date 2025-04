【加州新聞】移民律師收到國安局信件要求他離開美國 但他是美國出生公民

【KTSF 張擎鳳報導】

國土安全部要求南加州聖地牙哥一名移民律師在7日内離開美國,這名律師是在德州出生的公民。

Adam Peña在4月10日晚收到一封電郵,裏面的第一行就寫著,「你是時候離開美國」,這封電郵是來自國土安全部,通知Pena當局終止他的假釋,他有7日的時間離開美國,如果他不離開,聯邦政府會找到他。

Adam說:「我是在美國出生的公民,我從沒有假釋,或以移民文件入境。」

Adam向記者出示,他的護照和出世紙,證明他在德州出生。

Adam說,他的家人在超過一個世紀前移民來美國,他現在住在聖地牙哥,是一名移民律師,負責協助無證移民,以及拘留在Otay Mesa中心的人尋求合法身分。

Adam說:「我真的因為這封電郵而感到非常混亂。」

一名國土安全部的高層向CBS 8號電視台發聲明表示,美國海關及邊境保護局(CBP)使用無證移民已知的電子郵件地址發送通知,如果該名無證移民提供了非個人電子郵件地址,例如美國公民的聯繫方式,通知可能會發送給非當事人,CBP正在監控通訊記錄,並將按個別情況處理。

記者將國土安全部的回應展示給Adam看。

Adam說:「我希望我是那位非當事人,事實上我覺得這封電郵是一種威脅手段,全國維護移民權益的人士中,有其他人收到同類的電郵。」

離境的七天期限已經過去了,但Adam沒有離開,目前他說,他的母親叫他隨身攜帶護照或出世紙,以防移民官員查問他。

同時Adam告訴記者,他聽說其他人也收到了這個通知。

Adam說:「國内有其他律師,甚至我辦公室的一些同事,也收到這封通知。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。