【KTSF 朱慧琪報導】

據報多間大型百貨公司的行政總裁私下警告總統特朗普,若關稅持續,將擾亂供應鏈,導致未來數星期,各地將面臨貨架清空。

多間大型百貨公司的行政總裁,包括Walmart 、Target和Home Depot等,據CBS電視台引述接近白宫人士消息指,本週一他們與特朗普政府團隊舉行閉門會議,並私下向特朗普提出警示,指他實施的關稅政策,會擾亂供應鏈,並導致未來數星期,各地將面臨貨架清空。

Walmart和Target其後發表類似聲明,承認曾與特朗普團隊進行富有成效的商討,討論關於貿易的未來方向。

Walmart和Target早前已公開警告稱,特朗普的關稅,可能會導致公司迫不得以將貨品價格提高。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。