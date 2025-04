【國際新聞】特朗普稱如與中國達貿易協議關稅率將大降 但不會降至零

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週三強調,日後跟中國達成的貿易協議,必須是一個公平的交易,他又說,如果與中國達成貿易協議,將會大幅降低向中國徵收的關稅率,但不會降至零關稅,財長貝森特指出,美國不會單方面降低中國的關稅,美中雙方至今仍未展開正式的談判。

記者週三發現,特朗普在白宮北面草地與白宮的總管家一起,特朗普透露,他將會出錢在白宮草地上的兩端插上兩枝旗桿,旗桿大概在一星期後運到,屆時旗桿就會扯上美國國旗,也是美國立國200多年來,首次在白宮草地上飄起美國國旗,現時美國國旗是在白宮的屋頂上飄揚。

有記者問特朗普,是否會考慮降低中國的關稅,特朗普就先抨擊拜登等前朝政府實施的不公平貿易政策,令美國每天損失30億至50億元。

他又說,中國的情況更加失去控制,導致美國每年損失過萬億元。

特朗普指出,美國今後將不會再被其他國家欺詐,如果美中雙方達成貿易協議,美國可以向中國大幅降低關稅率,但也不至於降到零關稅。

特朗普說:「我們每天大概損失30至50億元,試想想,我們每天損失十億元計,在拜登及其他總統當政時,坦白說,在拜登任內情況更差,中國失去控制,我們每年損失1萬億元,萬億元,不是十億元,不是100萬元,而是損失1萬億元,我們跟每個人交易都將會賺錢,每個人也會開心,我們將不會被世界所有國家欺詐。」

財長貝森特週三表示,美國不會單方面降低中國的關稅,而美中雙方的貿易談判仍未正式開始。

