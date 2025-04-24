【國際新聞】特朗普稱如與中國達貿易協議關稅率將大降 但不會降至零

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週三強調，日後跟中國達成的貿易協議，必須是一個公平的交易，他又說，如果與中國達成貿易協議，將會大幅降低向中國徵收的關稅率，但不會降至零關稅，財長貝森特指出，美國不會單方面降低中國的關稅，美中雙方至今仍未展開正式的談判。

記者週三發現，特朗普在白宮北面草地與白宮的總管家一起，特朗普透露，他將會出錢在白宮草地上的兩端插上兩枝旗桿，旗桿大概在一星期後運到，屆時旗桿就會扯上美國國旗，也是美國立國200多年來，首次在白宮草地上飄起美國國旗，現時美國國旗是在白宮的屋頂上飄揚。

有記者問特朗普，是否會考慮降低中國的關稅，特朗普就先抨擊拜登等前朝政府實施的不公平貿易政策，令美國每天損失30億至50億元。

他又說，中國的情況更加失去控制，導致美國每年損失過萬億元。

特朗普指出，美國今後將不會再被其他國家欺詐，如果美中雙方達成貿易協議，美國可以向中國大幅降低關稅率，但也不至於降到零關稅。

特朗普說：「我們每天大概損失30至50億元，試想想，我們每天損失十億元計，在拜登及其他總統當政時，坦白說，在拜登任內情況更差，中國失去控制，我們每年損失1萬億元，萬億元，不是十億元，不是100萬元，而是損失1萬億元，我們跟每個人交易都將會賺錢，每個人也會開心，我們將不會被世界所有國家欺詐。」

財長貝森特週三表示，美國不會單方面降低中國的關稅，而美中雙方的貿易談判仍未正式開始。

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