【KTSF 周正鈞報導】

總統特朗普的最新民調,支持率繼續下滑。

正值特朗普上任總統近100日之際,PEW研究中心週三公佈最新調查,指出特朗普的支持率跌至40%,比2月份下滑了七個百分點。

對特朗普表現的評價明顯出現黨派對立,有高達93%民主黨支持者表示不滿,而共和黨內,則有75%的人仍然表示支持。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。