【全國新聞】12州起訴特朗普政府實施關稅政策 稱不合法兼擾亂美國經濟

【KTSF 朱慧琪報導】

12個州起訴特朗普政府,要求停止關稅政策,稱關稅不合法,並會擾亂美國經濟。

12個州在星期三提交給紐約美國國際貿易法庭起訴書中聲稱,白宮非法以實施關稅的方式向美國人加稅。

特朗普政府表示,由於與其他國家的貿易赤字構成國家緊急狀態,所以使用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收關稅,《國際緊急經濟權力法》賦予總統權力在面對不尋常和異常威脅時施行權限。

這項訴訟要求立即停止根據《國際緊急經濟權力法》實施的關稅,並指控特朗普沒有他聲稱的權力,而且關稅不合法,亦會擾亂美國經濟。

提出訴訟的12個州,包括俄勒岡州、亞利桑那州、科羅拉多州、康涅狄格州、德拉華州、伊利諾州、緬因州、明尼蘇達州、內華達州、新墨西哥州、紐約州和佛蒙特州。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。