【加州新聞】州眾議員李天明提法案建公營房屋 緩解住屋短缺和難以負擔問題（視頻）

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加州面臨的住房危機，令不少民眾在尋找穩定居所上面臨困難，華裔加州眾議員李天明（Alex Lee）提出法案，建議為不同收入階層的人士興建公營房屋，緩解住屋短缺和難以負擔的問題。

代表Alameda以及Santa Clara縣的州眾議員李天明提出的AB 11法案，建議成立加州房屋局（California Housing Authority），負責推行公營房屋項目，同時提出AB 590法案，建議在明年11月選舉提出公債提案，集資在加州興建公營房屋。

去年聖荷西的中位房價達97萬元，對很多人來說是遙不可及，聖荷西的普通家庭，年入大約17萬，如果要置業，年入要接近30萬元才可負擔。

如果要在聖荷西租屋，一房單位的租金平均每月接近2千元，但賺取最低工資的全職員工，每月只能負擔約830元的租金，在房價持續高企下，導致無家可歸人口不斷上升，在2007年至2023年間急增三成。

為解決眼前的房屋需求 李天明李天明建議成立的加州房屋局，將以自給自足的模式興建公營房屋，而且不同收入階層的人士都可受惠，價格較高的房屋單位，所得將用於資助低收入單位，目標是在沒有政府資助的情況下，可以令單位維持在可負擔的水平，而由於公營房屋受到政府的監管，這些房屋不會受到房市走勢和價格操控的影響，租金完全根據保養單位的成本來釐定。

李天明推動「社會房屋」（social housing）的概念，他表示，加州需要追上國內其他縣市的步伐。

李天明說：「我相信我們生活在『社會房屋』，復興時代的開端，以及公共建設房屋在這國家，以至全世界，加州要迎頭趕上，現在建屋需時太長，耗用太多時間和人力物力，我們要打鐵趁熱。」

為了實施「社會房屋」，李天明計劃發起公債提案，為建設房屋提供資金，公債提案將會為加州房屋局提供資金，在全加州興建和物色公營房屋，公債將會向局方提供9.5億元零利息的借貸，以興建公營房屋，而局方之後會償還貸款，成立一個循環貸款基金，這還款會用作再投資，為未來的公營房屋項目集資。

馬利蘭州Montgomery縣早前便成功實行這個循還貸款模式，縣政府將會動用基金中的一億元款項，在2030年前興建2千個公營房屋。

另外，在西雅圖，選民早前通過一項提案，將會每年集資5千萬元興建公營房屋。

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