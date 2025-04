【加州新聞】州眾議員李天明提法案建公營房屋 緩解住屋短缺和難以負擔問題（視頻）

【KTSF】

加州面臨的住房危機,令不少民眾在尋找穩定居所上面臨困難,華裔加州眾議員李天明(Alex Lee)提出法案,建議為不同收入階層的人士興建公營房屋,緩解住屋短缺和難以負擔的問題。

代表Alameda以及Santa Clara縣的州眾議員李天明提出的AB 11法案,建議成立加州房屋局(California Housing Authority),負責推行公營房屋項目,同時提出AB 590法案,建議在明年11月選舉提出公債提案,集資在加州興建公營房屋。

去年聖荷西的中位房價達97萬元,對很多人來說是遙不可及,聖荷西的普通家庭,年入大約17萬,如果要置業,年入要接近30萬元才可負擔。

如果要在聖荷西租屋,一房單位的租金平均每月接近2千元,但賺取最低工資的全職員工,每月只能負擔約830元的租金,在房價持續高企下,導致無家可歸人口不斷上升,在2007年至2023年間急增三成。

為解決眼前的房屋需求 李天明李天明建議成立的加州房屋局,將以自給自足的模式興建公營房屋,而且不同收入階層的人士都可受惠,價格較高的房屋單位,所得將用於資助低收入單位,目標是在沒有政府資助的情況下,可以令單位維持在可負擔的水平,而由於公營房屋受到政府的監管,這些房屋不會受到房市走勢和價格操控的影響,租金完全根據保養單位的成本來釐定。

李天明推動「社會房屋」(social housing)的概念,他表示,加州需要追上國內其他縣市的步伐。

李天明說:「我相信我們生活在『社會房屋』,復興時代的開端,以及公共建設房屋在這國家,以至全世界,加州要迎頭趕上,現在建屋需時太長,耗用太多時間和人力物力,我們要打鐵趁熱。」

為了實施「社會房屋」,李天明計劃發起公債提案,為建設房屋提供資金,公債提案將會為加州房屋局提供資金,在全加州興建和物色公營房屋,公債將會向局方提供9.5億元零利息的借貸,以興建公營房屋,而局方之後會償還貸款,成立一個循環貸款基金,這還款會用作再投資,為未來的公營房屋項目集資。

馬利蘭州Montgomery縣早前便成功實行這個循還貸款模式,縣政府將會動用基金中的一億元款項,在2030年前興建2千個公營房屋。

另外,在西雅圖,選民早前通過一項提案,將會每年集資5千萬元興建公營房屋。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。