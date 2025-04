【KTSF】

又一間高級百貨公司要離開舊金山(三藩市)市中心。

Saks Fifth Avenue宣佈,旗下位於聯合廣場的分店,將於5月10日關閉,過去一年這間店只接受預約服務,公司表示,這次關店的決定,是要專注於長期增長。

